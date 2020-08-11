Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции в отношении Беларуси в ответ на репрессии властей этой страны против оппозиции.

Такое заявление он сделал в интервью порталу Delfi.lt.

“Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы”, – заявил политик.

“Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы”, – подчеркнул Науседа.

По его словам, от ситуации с правами человека в Беларуси будет зависеть сотрудничество Литвы с властями этой страны.

“Если режим Александра Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров”, – заявил Науседа.

Накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас также выразил мнение, что Европейский Союз должен обсудить санкции против Беларуси, информирует агентство Reuters.

Маас напомнил, что ЕС снял санкции против Беларуси, потому что страна сделала шаги в правильном направлении, включая освобождение политических заключенных.

“Сейчас мы должны обсудить в ЕС, применимо ли это по-прежнему в свете прошедшей недели и прошедших дней”, – подчеркнул политик.