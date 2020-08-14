Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Александра Лукашенко нельзя считать легитимным президентом Беларуси и у него остается мало времени на то, чтобы согласиться на диалог со своими оппонентами.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

“Я думаю, что мы не можем назвать Лукашенко легитимным, потому что в Беларуси не было свободных демократических выборов”, – сказал Науседа.

Он добавил, что “абсолютно необходимым условием для нормальных отношений с Беларусью являются свободные выборы и логический результат этих выборов”.

Президент Литвы также напомнил, что во время протестов в Беларуси, погибли два человека, сотни – пострадали, а также тысячи были задержаны.

“Это очень четкий сигнал о том, что мир и международное сообщество должны участвовать в этой ситуации и принимать активное участие в разрешении конфликта”, – сказал Науседа.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановська подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа Светлана Тихановська выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”. Министерство внутренних дел Литвы заявило, что из-за протестов в Беларуси и давления власти страна готова предоставить убежище белорусским оппозиционерам и готовится к наплыву политических беженцев.

Страны Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) и США призвали власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных во время протестов. ЕС призвал власти Беларуси освободить задержанных и прекратить насилие, предупредив о возможных санкциях.