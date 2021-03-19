Президент Литви Гітанас Наусєда під час сьогоднішнього виступу у Верховній Раді України закликав українську владу не купувати електроенергію з Білоруської АЕС.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Білоруську АЕС Наусєда назвав російським проєктом, яким Кремль хоче збільшити свій енергетичний вплив.

“Будівельник електростанції – Росія – не лише піддала ризику здоров’я жителів регіону, але й намагається використати проєкт електростанції для розширення свого впливу”, – наголосив Наусєда.

Він додав, що вразливість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, але й України.

“Зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, але й України. Тому хочу сьогодні прилюдно попросити владу України та її народ підтримати позицію країн Балтії стосовно Білоруської АЕС та не купувати електроенергію, вироблену в Островці”, – зазначив президент Литви.

ДОВІДКА. Білоруська АЕС знаходиться за 18 км від міста Островець (Гродненська область), Білорусь. Пуск першого енергоблоку АЕС провели 7 листопада 2020 року. На другому енергоблоці тривають будівельні роботи.