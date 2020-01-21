Об этом сообщает латвийское издание Delfi.
Отмечается, что глава Литвы принял решение не ехать в Израиль в последний момент, поскольку еще утром в понедельник, 20 января, сообщалось, что он будет принимать участие в церемонии в Иерусалиме.
Также уточняется, что первым отказался ехать в Израиль президент Польши Анджей Дуда. Таким образом польский лидер выразил протест против того, что ему, в отличие от президентов России и Германии, не предоставили возможности выступить на мероприятиях.
Помимо того, на форуме в Иерусалиме не поедет также и президент Эстонии.
В свою очередь Латвию в Израиле будет представлять премьер-министр.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой первый официальный визит в Израиль. Он пройдет на 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц.
- Народный депутат Украины Владимир Вятрович заявил, что Зеленский едет в Израиль в качестве массовки для выступления Владимира Путина.