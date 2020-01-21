Президент Литвы Гитанас Науседа не поедет в Израиль на форум, посвященный 75-летию освобождения концлагеря "Освенцим", где будет выступать Владимир Путин.

Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

Отмечается, что глава Литвы принял решение не ехать в Израиль в последний момент, поскольку еще утром в понедельник, 20 января, сообщалось, что он будет принимать участие в церемонии в Иерусалиме.

Также уточняется, что первым отказался ехать в Израиль президент Польши Анджей Дуда. Таким образом польский лидер выразил протест против того, что ему, в отличие от президентов России и Германии, не предоставили возможности выступить на мероприятиях.

Помимо того, на форуме в Иерусалиме не поедет также и президент Эстонии.

В свою очередь Латвию в Израиле будет представлять премьер-министр.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой первый официальный визит в Израиль. Он пройдет на 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц.