Президент Франции Эммануэль Макрон отсрочил проведение велогонки "Тур де Франс", так как страна продлевает запрет на проведение массовых мероприятий.

Об этом пишет издание Cycling News.

В понедельник, 13 апреля, после нескольких недель спекуляций о том, что проведение “Тур де Франса” будет отсрочено, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до середины июля не будет масштабных публичных мероприятий.

“Тур де Франс” первоначально был запланирован на 27 июня – 19 июля. На прошлой неделе появились сообщения с предположениями о начале 25 июля в Ницце и финише в Париже 16 августа.

Действующий победитель “Тур де Франс” – колумбиец Эган Берналь.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении жесткого карантина в стране до середины мая.