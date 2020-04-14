Об этом пишет издание Cycling News.
В понедельник, 13 апреля, после нескольких недель спекуляций о том, что проведение “Тур де Франса” будет отсрочено, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до середины июля не будет масштабных публичных мероприятий.
“Тур де Франс” первоначально был запланирован на 27 июня – 19 июля. На прошлой неделе появились сообщения с предположениями о начале 25 июля в Ницце и финише в Париже 16 августа.
Действующий победитель “Тур де Франс” – колумбиец Эган Берналь.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении жесткого карантина в стране до середины мая.
- Как сообщалось ранее, 15 марта во Франции, вслед за Италией и Испанией, объявили об усилении чрезвычайных ограничений для борьбы с эпидемией коронавируса.
- В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале военной операции под названием “Устойчивость” (Résilience) для поддержки борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.