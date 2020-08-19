Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку после задержания военными.

Об этом пишет Reuters.

“Я не хочу, чтобы проливалась кровь, чтобы сохранить мою власть”, – заявил он.

Отметим, что в Мали произошла попытка государственного переворота. Мятежники также захватили президентский дворец и здание малийской государственной телерадиокомпании ORTM.

Изначально на большой военной базе страны в Кати вблизи столицы Мали Бамако начался бунт военнослужащих, который продолжается до сих пор.

По требованию мятежников президент страны должен был покинуть Мали, если не хотел допустить силового решения.

Госпереворот возглавил полковник Национальной гвардии Сады Камара. К нему присоединились заместитель начальника военной школы подполковник Мама Секу Лелета, полковник Вооруженных сил Дьо.

Военные арестовали нескольких топ-чиновников правительства Мали, в частности министров финансов, обороны и иностранных дел, премьер-министра, спикера парламента, а также сына президента страны Карима Кейту. Их отвезли на базу в Кати.

В ходе столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек.

Также отметим, что в 2012 году восстание на базе Кати привело к тому, что тогдашний президент Мали Амаду Туре ушел в отставку. Идентичная ситуация произошла и в 1991 году.