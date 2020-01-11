Президент авиакомпании "Международные авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне отреагировал на заявление властей Ирана о том, что самолет был сбит в небе над Тегераном.

Об этом он написал в Facebook на личной странице.

Дыхне сделал акцент на том, что в МАУ ни секунды не сомневались в том, что самолет или экипаж могли стать причиной авиакатастрофы.

“Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие… Мы скорбим, и с нами скорбит без преувеличения весь мир. 167 загубленных человеческих жизней. 9 членов нашего экипажа”, – написал Дыхне.

Также он поблагодарил тех, кто анализировал случившееся, ожидая результатов расследования.

Около семи утра министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф у себя в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала “человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США”.

После этого президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально подтвердил, что самолет МАУ был сбит в небе над Тегераном.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.

Стоит отметить, что Иран отрицает версию о крушении самолета из-за ракеты.