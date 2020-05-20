Президент Украины Владимир Зеленский назвал бандитом мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, так как против того открыто 19 уголовных производств.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Зеленский отметил, что в ситуации с эпидемией коронавируса разочаровался в некоторых людях. В частности, он вспомнил о мэре Черкасс.

“Я не просто не могу говорить о мэре Черкасс. Я не знаю, как говорить, как городской глава имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду”, – заявил Зеленский.

Он отметил, что это право украинского народа – “выбирать бандитов”.

Ранее власти Черкасс приняли решение досрочно ослабить карантинные ограничения в городе. В связи с этим полиция открыла уголовное производство в отношении городской власти Черкасс.

Городской голова решил объясниться, отметив, что ослабление карантина – это уравнивание права на работу тех или иных объектов собственности и инфраструктуры.