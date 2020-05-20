Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Зеленский отметил, что в ситуации с эпидемией коронавируса разочаровался в некоторых людях. В частности, он вспомнил о мэре Черкасс.
“Я не просто не могу говорить о мэре Черкасс. Я не знаю, как говорить, как городской глава имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду”, – заявил Зеленский.
Он отметил, что это право украинского народа – “выбирать бандитов”.
Ранее власти Черкасс приняли решение досрочно ослабить карантинные ограничения в городе. В связи с этим полиция открыла уголовное производство в отношении городской власти Черкасс.
Городской голова решил объясниться, отметив, что ослабление карантина – это уравнивание права на работу тех или иных объектов собственности и инфраструктуры.
- 1 мая Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко юридическими последствиями за ослабление карантина.
- Бондаренко ответил, что заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов угрожал ему из-за досрочного ослабления карантина в городе.
- Также Бондаренко напомнил Зеленскому его предвыборные обещания.