Об этом он написал в своем Twitter.

Президент сообщил, что уже получил первую дозу вакцины против коронавируса, но полноценная выработка иммунитета начинается только после второй дозы.

Алви привился препаратом Sinopharm 15 марта.

Президент Пакистана также молился за тех, кто пострадал от вируса.

Стоит отметить, что несколько дней назад коронавирус подтвердился и у премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Представитель Хана доктор Шехбаз Гилл сказал, что у премьер-министра только небольшая температура и кашель.