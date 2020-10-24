Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский.

“Вчера президент Дуда сделал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент в порядке. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами”, – отметил он.

  • Народный депутат Украины от “Слуги народа” Николай Тищенко заболел коронавирусом COVID-19.
  • Напомним, как стало известно 29 сентября, пятый президент Украины, лидер фракции “Европейской солидарности” Петр Порошенко заболел коронавирусом.
  • Ранее сообщалось, что народный депутат, глава партии “Голос” Кира Рудык и народный депутат от “Слуги народа” и олимпийский чемпион Жан Беленюк заразились коронавирусом COVID-19.