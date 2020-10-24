Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский.
“Вчера президент Дуда сделал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент в порядке. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами”, – отметил он.
Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi.
— Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020
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