Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский.

“Вчера президент Дуда сделал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент в порядке. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами”, – отметил он.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020