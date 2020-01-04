Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza, ссылаясь на источники в администрации Дуды.
По информации издания, президент Анджей Дуда отказался от поездки на Всемирный форум памяти холокоста в Иерусалиме. Мероприятие приурочено 75-летию освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау и запланировано на 22-23 февраля.
Хотя официальных заявлений по этому поводу не было, издание связывает отказ польского лидера от посещения мероприятия с тем, что гостем этих торжеств является президент России Владимир Путин, который в последнее время неоднократно позволял себе резко высказываться в адрес польских политиков и делал неоднозначные заявления касательно истории государства.
В частности, в конце декабря Путин назвал посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского “сволочью и антисемитской свиньей”.
Президент РФ также сказал, что Польша “сама поучаствовала в разделе Чехословакии”, а советские войска вошли в Польшу после того, как “польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны”. В ответ на этом министерство иностранных дел (МИД) Польши обвинило президента России Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны.
- Помимо этого, накануне во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза “исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения”, были переданы в состав УССР: “все Причерноморье, западные земли российские”.
- В “Европейской Солидарности” призвали Владимира Зеленского ответить Владимиру Путину, который назвал украинское Причерноморье “исконно русскими территориями”. Однако реакции не последовало.