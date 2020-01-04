Президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки Всемирный форум памяти холокоста в Израиле из-за того, что там будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza, ссылаясь на источники в администрации Дуды.

По информации издания, президент Анджей Дуда отказался от поездки на Всемирный форум памяти холокоста в Иерусалиме. Мероприятие приурочено 75-летию освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау и запланировано на 22-23 февраля.

Хотя официальных заявлений по этому поводу не было, издание связывает отказ польского лидера от посещения мероприятия с тем, что гостем этих торжеств является президент России Владимир Путин, который в последнее время неоднократно позволял себе резко высказываться в адрес польских политиков и делал неоднозначные заявления касательно истории государства.

В частности, в конце декабря Путин назвал посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского “сволочью и антисемитской свиньей”.

Президент РФ также сказал, что Польша “сама поучаствовала в разделе Чехословакии”, а советские войска вошли в Польшу после того, как “польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны”. В ответ на этом министерство иностранных дел (МИД) Польши обвинило президента России Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны.