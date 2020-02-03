Президент Польши Анджей Дуда неожиданно заявил, что рассмотрел бы подписание закона о регистрируемых партнерствах для однополых пар.

Об этом он рассказал в интервью изданию “Wprost”.

“Если речь идет о статусе близкого человека, облегчающем такие вопросы, как взаимная поддержка, забота, возможность узнать о состоянии здоровья, то как президент подписание такого закона я всерьез рассмотрю, – отметил Андрей Дуда. – Тем более что такой закон коснется всех живущих в неформальных отношениях”.

Президент Польши подчеркнул, что имеет контакт с ЛГБТ.

“Уверяю вас, в президентском дворце меня часто посещают люди, которые имеют другую сексуальную ориентацию, чем моя. Это не представляет для меня ни малейшей проблемы, никак не влияет на мое отношение к кому-либо”, – пояснил Дуда.

Он также рассказал историю из жизни.

“Однажды моя знакомая в непринужденной беседе сказала о моих соседях: “Смотри, какие милые ребята, видно, что они классная пара”. Честно говоря, я ответил: “Ты знаешь, я вообще не обратил на это внимания. Для меня они просто хорошие люди, я уверен, что если бы со мной что-то случилось, они бы мне помогли. Впрочем, если бы они меня о чем-то просили, я бы тоже с удовольствием их выслушал”, – поделился откровениями глава польского государства.

Стоит отметить, что Анджей Дуда поддерживается правящей консервативной партией “Право и справедливость”, которая известна своей гомофобной риторикой. Ранее президент Польши категорически отказывался говорить о возможности введения в стране института регистрируемых гражданских партнерств для однополых пар.

Президентские выборы в Польше запланированы на май 2020 года.

В августе 2019 года соцопрос агенства IPSOS показал, что более 60% поляков поддерживают введение гражданских партнерств, около 40% выступили в поддержку полноценных браков для однополых пар.