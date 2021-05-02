Відеозвернення опубліковано на сайті президента.

Зокрема, Зеленський закликав відзначати свято у колі родини.

“Це велике свято символізує перемогу життя над смертю. А ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак у цьому для нас немає нічого страшного, сумного і тим паче – гріховного. Передусім тому, що це і є виконанням християнського обов’язку, а саме турботи й любові до свого ближнього”, – сказав президент.