Відеозвернення опубліковано на сайті президента.
Зокрема, Зеленський закликав відзначати свято у колі родини.
“Це велике свято символізує перемогу життя над смертю. А ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак у цьому для нас немає нічого страшного, сумного і тим паче – гріховного. Передусім тому, що це і є виконанням християнського обов’язку, а саме турботи й любові до свого ближнього”, – сказав президент.
Також він нагадав, що не всі українці можуть святкувати Великдень у родинному колі.
“А ще ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій, у боротьбі за мир. Або на медичному чергуванні, біля ліжок із захворілими, у боротьбі за здоров’я та життя”, – підкреслив Зеленський.
- Сьогодні, 2 травня, православні християни святкують Воскресіння Христове.
- У Страсну суботу в Єрусалимі, в храмі Гробу Господнього, зійшов благодатний вогонь.