Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Вучич отметил, что при этом Белград стремится вступить в Европейский Союз и достичь урегулирования ситуации с Косово.
Отметим, прежде чем вступить в ЕС, Сербия должна нормализовать отношения с Косово, бывшей сербской провинцией, где преобладают этнические албанцы и которая провозгласила независимость в 2008 году, почти через десять лет после войны.
Независимость Косово была признана более чем 100 странами, включая Соединенные Штаты и большинство членов ЕС. Отметим, Украина не признает независимость Косово.
- Правительство Сербии приняло решение открыть границы с четырьмя соседними странами — Северной Македонией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией с 1 июня.