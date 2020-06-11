Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград хочет сохранить баланс своих отношений с Западом, Китаем и Россией.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Вучич отметил, что при этом Белград стремится вступить в Европейский Союз и достичь урегулирования ситуации с Косово.

Отметим, прежде чем вступить в ЕС, Сербия должна нормализовать отношения с Косово, бывшей сербской провинцией, где преобладают этнические албанцы и которая провозгласила независимость в 2008 году, почти через десять лет после войны.

Независимость Косово была признана более чем 100 странами, включая Соединенные Штаты и большинство членов ЕС. Отметим, Украина не признает независимость Косово.