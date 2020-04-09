Об этом глава государства написал в Instagram.
“Когда все это началось, мой Даниил сказал, что сдаваться не вариант. Мой первый ребенок инфицирован коронавирусом, клиническая картина такова, что его госпитализировали в инфекционную больницу. Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит, и все тебя любят”, – написал Вучич.
Как известно, Даниил – первый ребенок Вучича от его первого брака с журналисткой Ксенией Янкович. Он родился в 1997 году. В Вучича есть еще один сын и дочь.
По последним данным в Сербии зарегистрировано более 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, 65 из них – смертельные.
- В Сербии ввели комендантский час из-за коронавируса.