Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что у его старшего сына Даниила обнаружили коронавирус и его госпитализировали в больницу.

Об этом глава государства написал в Instagram.

“Когда все это началось, мой Даниил сказал, что сдаваться не вариант. Мой первый ребенок инфицирован коронавирусом, клиническая картина такова, что его госпитализировали в инфекционную больницу. Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит, и все тебя любят”, – написал Вучич.

Как известно, Даниил – первый ребенок Вучича от его первого брака с журналисткой Ксенией Янкович. Он родился в 1997 году. В Вучича есть еще один сын и дочь.

По последним данным в Сербии зарегистрировано более 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, 65 из них – смертельные.