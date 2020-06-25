Президент Словакии Зузана Чапутова самоизолировалась из-за того, что один из сотрудников канцелярии главы государства контактировал с человеком, у которого обнаружили COVID-19.

Об этом сообщается на сайте президента Словакии.

“В связи с тем, что один из сотрудников канцелярии президента вступил в контакт с человеком, у которого был обнаружен положительный результат теста на коронавирус, президент отменяет запланированную программу и остается на внутреннем карантине до пятницы”, — говорится в сообщении.

Работнику канцелярии президента с риском заражения будет проведен тест на COVID-19. Также тестирование пройдет Чапутова. Исходя из результатов обследования будет принято решение о следующих шагах президента.

Напомним, 15 июня 2019 года в Словакии состоялась инаугурация нового президента Зузаны Чапутовой – 45-летней юристки и общественной активистки. Она стала первой женщиной во главе страны.