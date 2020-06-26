Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о необходимости создать в стране "систему обмена интернет-сообщениями", чтобы доносить до населения "правдивую информацию".

Об этом сообщает государственное информагентство Туркменистана.

Так, с помощью мессенджера Бердымухамедов хочет распространять среди населения “достоверную информацию”.

“Говоря о поэтапном переходе деятельности Министерства культуры и учреждений этой сферы на цифровую систему и о внедрении электронного документооборота, глава государства подчеркнул необходимость в то же время разработки проекта современной национальной системы обмена интернет-сообщениями для распространения среди населения достоверной информации”, – говорится в сообщении.

Вместе с тем, президент Туркменистана акцентировал внимание на важности размещения площадок отечественных СМИ в популярных социальных сетях в целях донесения до мирового сообщества достигаемых во всех секторах национальной экономики успехов.

Видеосовещание лидера Туркменистана было связано с “юбилеем нейтралитета страны”.