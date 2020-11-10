Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что узнал из прессы о подписании договоренностей относительно прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

Соответствующее заявление опубликовано на официальной Facebook-странице президента Армении.

Саркисян подчеркнул, что с ним не проводили консультации, как с президентом.

“Из прессы я узнал также об условиях прекращения войны. Относительно этого документа со мной как с президентом Республики Армения каких-либо совещаний или обсуждений, к сожалению, не было, ни в каких переговорах я не участвовал”, – заявил политик.

“Урегулирование Карабахского конфликта – вопрос общенационального значения и важности. Любой касающийся жизненных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха (Нагорного Карабаха, – ред.), всего армянского народа шаг, действие, принятие любого решения, тем более, подписание какого-либо документа должно быть предметом всесторонних консультаций и обсуждений”, – добавил Саркисян.

Он отметил, что “судьба Нагорного Карабаха, а, следовательно, армянского народа, может решаться, только учитывая наши общенациональные интересы и только на основании общенационального консенсуса”.

Саркисян уточнил, что немедленно инициирует политические консультации, чтобы как можно скорее “согласовать решения, вытекающие из нашей повестки защиты общенациональных интересов”.

Президент Армении добавил, что надеется, что этот вопрос будет решен в течении 10 дней.

“Как президент Республики, в этот важнейший момент сохранения нации считаю формирование общенационального единства своей актуальной миссией. Надеюсь, что в десятидневный срок всем нам удастся сформировать такое единство, в условиях которого я буду считать, что использовал возможности своего служения родине”, – сообщил Саркисян.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится не первое десятилетие. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

Позднее власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Перед тем военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране 28 сентября.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.

На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.

Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.

31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина помочь в “обеспечении безопасности” страны.