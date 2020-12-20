Президент Чили Себастьян Пиньера получил штраф в размере, эквивалентном $3,5 тысяч, за нарушение масочного режима.

Об этом сообщает агентство ВВС.

Штраф выписали за то, что политик во время прогулки по пляжу фотографировался с прохожими без защитной маски.

Так, в начале декабря в Сети стало вирусным фото, на котором запечатлен Пиньера с женщиной на пляже. На селфи оба они без масок.

Президент впоследствии признал, что ему следовало надеть маску. Он объяснил, что гулял по пляжу возле своего дома в прибрежном городке Качагуа, когда женщина узнала его и попросила сделать совместное селфи.

Согласно сообщению издания La Nación, Пиньера заявил о собственном нарушении масочного режима в органы здравоохранения и получил штраф.

Стоит отметить, что в Чили действуют строгие правила ношения защитных масок в общественных местах. За нарушения предусмотрены штрафы и даже тюремное заключение.

В начале декабря Пиньера продлил действие чрезвычайного положения в Чили на 90 дней. Это позволило правительству продлить ограничительные меры.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Чили зарегистрировано более 585,5 тыс. случаев коронавируса. Количество летальных случаев превысило 16 тысяч.