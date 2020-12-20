Об этом сообщает агентство ВВС.
Штраф выписали за то, что политик во время прогулки по пляжу фотографировался с прохожими без защитной маски.
Так, в начале декабря в Сети стало вирусным фото, на котором запечатлен Пиньера с женщиной на пляже. На селфи оба они без масок.
Президент впоследствии признал, что ему следовало надеть маску. Он объяснил, что гулял по пляжу возле своего дома в прибрежном городке Качагуа, когда женщина узнала его и попросила сделать совместное селфи.
Согласно сообщению издания La Nación, Пиньера заявил о собственном нарушении масочного режима в органы здравоохранения и получил штраф.
Стоит отметить, что в Чили действуют строгие правила ношения защитных масок в общественных местах. За нарушения предусмотрены штрафы и даже тюремное заключение.
В начале декабря Пиньера продлил действие чрезвычайного положения в Чили на 90 дней. Это позволило правительству продлить ограничительные меры.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Чили зарегистрировано более 585,5 тыс. случаев коронавируса. Количество летальных случаев превысило 16 тысяч.
- С 21 ноября в Украине могут штрафовать граждан за отсутствие маски в общественных зданиях и в общественном транспорте. Сумма штрафа составляет от 170 до 255 гривен. Полицейские могут на месте выносить решения в отношении граждан, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов.