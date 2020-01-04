Президента Каталонии отстранили от должности

Об этом сообщает Reuters.
Соответствующее решение было принято 3 января избирательным советом Испании.
Устав автономии Каталонии определяет, что глава правительства региона должен быть одновременно и законодателем в региональных собраниях.
Сам Торра осудил такое решение, отметив, что это “чрезвычайно серьезная атака”.
В декабре Высший суд Каталонии запретил Торре занимать государственные должности в течение 18 месяцев за отказ удалить сепаратистскую символику из общественных зданий во время избирательной кампании.
- 27 октября 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, после чего в регионе начался продолжительный политический кризис.
- Сенат Испании в тот же день проголосовал за активацию статьи 155 конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии. Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о прекращении полномочий главы Каталонии Карлеса Пучдемона и его правительства, а также о роспуске парламента региона.