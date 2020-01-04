Президента Каталонии отстранили от должности

Избирательный совет Испании отстранил от должности главу регионального правительства Каталонии Кима Торру, исключив из состава регионального парламента.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение было принято 3 января избирательным советом Испании.

Устав автономии Каталонии определяет, что глава правительства региона должен быть одновременно и законодателем в региональных собраниях.

Сам Торра осудил такое решение, отметив, что это “чрезвычайно серьезная атака”.

В декабре Высший суд Каталонии запретил Торре занимать государственные должности в течение 18 месяцев за отказ удалить сепаратистскую символику из общественных зданий во время избирательной кампании.