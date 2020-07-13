Сегодня, 13 июля, президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи отправится в Нидерланды для участия в допросе международными прокурорами. Ему предъявили обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Об этом сообщает агентство Reuters.

24 июня специальная прокуратура в Гааге, занимающаяся восстанием Косово против сербского правления в 1998-99 годах, заявила, что предъявила обвинения Тачи, бывшему спикеру парламента Кадри Весели и другим в убийствах, насильственных исчезновениях, преследованиях и пытках.

И Тачи, и Весели, которые служили главными командирами в бывшей Освободительной армии Косово (ОАК), отвергли обвинения.

Тачи в Facebook написал, что в понедельник поедет в Гаагу и готов достойно встретить международное правосудие.

Палата специалистов была создана в Гааге в 2015 году для рассмотрения случаев предполагаемых преступлений со стороны партизан ОАК во время войны, которая ранее привела к независимости Косово от Сербии.

На сегодняшний день было опрошено около 250 человек.

Обвинения против Тачи и Весели не являются окончательными.

Обвинения Тачи, Весели и других также включают в себя около 100 случаев убийств.

Специальная палата регулируется законодательством Косово, но в ней работают международные судьи и прокуроры.