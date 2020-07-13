Об этом сообщает агентство Reuters.
24 июня специальная прокуратура в Гааге, занимающаяся восстанием Косово против сербского правления в 1998-99 годах, заявила, что предъявила обвинения Тачи, бывшему спикеру парламента Кадри Весели и другим в убийствах, насильственных исчезновениях, преследованиях и пытках.
И Тачи, и Весели, которые служили главными командирами в бывшей Освободительной армии Косово (ОАК), отвергли обвинения.
Тачи в Facebook написал, что в понедельник поедет в Гаагу и готов достойно встретить международное правосудие.
Палата специалистов была создана в Гааге в 2015 году для рассмотрения случаев предполагаемых преступлений со стороны партизан ОАК во время войны, которая ранее привела к независимости Косово от Сербии.
На сегодняшний день было опрошено около 250 человек.
Обвинения против Тачи и Весели не являются окончательными.
Обвинения Тачи, Весели и других также включают в себя около 100 случаев убийств.
Специальная палата регулируется законодательством Косово, но в ней работают международные судьи и прокуроры.