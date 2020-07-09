Американский рэпер Канье Уэст поделился своими первыми планами относительно того, что будет делать, если его изберут президентом США. В планах – борьба с дезодорантами, зубными пастами и прочей химией, которые "мешают служить Господу".

Об этом он рассказал в интервью Forbes.

Канье Уэст заявил о решении баллотироваться на президентский пост в ночь после Дня независимости.

“Нам нужно избавиться от всякой химии. В дезодоранте, в зубной пасте есть химикаты, которые не дают нам в полной мере служить Господу”, – сказал Канье Уэст.

Политическая партия The Birthday Party

Чтобы баллотироваться на пост президента США, кандидата должна выдвинуть какая-то политическая партия. Поскольку республиканцы и демократы уже определились с кандидатами, рэпер создаст собственную.

“Я бы баллотировался от республиканцев, не будь здесь Трампа (кандидат от республиканцев). Я буду выдвигаться как независимый кандидат, раз он выступает от их имени”, – пояснил он.

Она будет называться The Birthday Party, то есть “Партия дня рождения”. Это своего рода игра слов, ведь английский омоним party означает и “вечеринка”, и “партия”. Из-за непонимания, название можно перевести как “Партия вечеринки в честь дня рождения”.

“Потому что, когда мы победим, это будет как будто у всех сразу случился день рождения”, – объяснил он.

Слоган предвыборной кампании YES

Созвучно с новым альбомом рэпера, слоган предвыборной кампании будет YES!, то есть “ДА”. Новый альбом рэпер обещает раздавать бесплатно, чтобы его не обвинили в попытке создать ажиотаж вокруг пластинки.

“Президента назначает Бог. Если я выиграю в 2020 году, это будет план Божий. Если я выиграю в 2024 году, это тоже будет план Божий”, – говорит рэпер.

Вакансия для Илона Маска

Бизнесмена Илона Маска, который одним из первых поддержал Канье, кандидат в президенты не оставит без работы. В период предвыборной кампании он готов сделать его своим политконсультантом. К слову, еще один советник Канье – его супруга Ким Кардашьян.

После возможного избрания президентом Маск может стать главой американской космической программы.

Отношения с Трампом

Несмотря на то, что ранее рэпер часто демонстрировал, что поддерживает нынешнего американского президента Дональда Трампа, теперь он заявляет о том, что это не так.

“Во время этого интервью я снимаю красную кепку (на которой написан предвыборный слоган Дональда Трампа “Сделаем Америку великой снова”). Одна из главных причин, почему я ее носил — протест против разделения голосов в темнокожем коммьюнити. А еще потому, что мне нравятся отели Трампа и саксофоны в холле”, – рассказал Канье.

Он пояснил, что раньше поддерживал Трампа, так как он, как президент, способствовал развитию христианских ценностей в обществе.

“Трамп — наш самый близкий президент за последние годы, позволивший Богу оставаться частью дискуссии”, – пояснил он.

Будущее Америки по мотивам Ваканды

Уэст заявил, что строить будущее общество, как президент, будет по образу Ваканды. Это вымышленное африканское государство из вселенной Marvel (фильм “Черная пантера”).

“Я собираюсь использовать модель Ваканды, потому что это лучше всего объясняет, как будет выглядеть наша группа дизайнеров в Белом доме. Вот у вас есть Канье Уэст — один из самых могущественных людей на Земле. Я не говорю „самый могущественный“, потому что есть еще сверхдержавы инопланетного уровня, и лишь работая вместе, мы сможем освободить планету… Так вот, Ваканда. Помните, там есть такой момент, когда король приходит к главной ученой за самонадевающимися кроссовками? Вот такой уровень инновации можно будет ожидать…”, – говорит он.

О Байдене

Канье не считает, что его кандидатура на политической арене может увести темнокожий электорат кандидата от Демократической партии Джо Байдена. По его словам, если темнокожие голосуют за такого кандидата, то дают место “белому превосходству”.

“Почему-то принято считать, что если ты черный, то голосуешь за демократов. Этот чувак, Джо Байден, сказал, что если не проголосуешь за меня, то ты не черный. Ну и что нам, делать вид, что не расслышали? Его никто за язык не тянул. Поэтому мы, всем народом, просто не будем в таком участвовать. Обеим кандидатам — Трампу и Байдену — я рекомендую просто благородно откланяться и покинуть сцену”, – сказал рэпер.

О политике

Канье еще не определился четко с предвыборными обещаниями.

Что касается внутренней политики, он сказал, что когда начинал сотрудничать с мировыми брендами, как дизайнер, то не имел определенной стратегии в отношении того, что и как будет делать. Потому и в нынешней ситуации он считает, что не стоит говорить об этом слишком рано. Для начала, его должны избрать президентом.

“Я бы не сказал, что подхожу к делу с какой-то политикой. У меня нет конкретной политики, когда я иду к Nike и разрабатываю Yeezy. И в то же время делаю что-то для Louis Vuitton. Это не политика, а дизайн. Мы должны совершенствовать дизайн, чтобы освободить разум”. !Пока что я недостаточно занимался налогами, но изучу этот вопрос с лучшими людьми, которые служат Господу (вице-президентом Канье собирается назначить одного из протестантским пасторов, – ред.), и вернусь с наилучшим решением. И буду так поступать со всем, на что у меня нет ответов”, – пояснил он.

Он выступает категорически против абортов, смертной казни и считает, что в школах и общественных организациях необходимо ввести обязательные молитвы чтобы предотвратить убийства, самоубийства и проблемы с наркотиками.

А вот что касается внешней политики, у Канье значительно больше планов.

“Я еще не продумал внешнюю политику. Пока что моя цель — защита Америки с помощью нашей великой армии. Давайте сначала позаботимся о себе”, – отметил он.

К примеру, он заявил, что NBA (баскетбол) будет проводить соревнования от Нигерии до Наньчаня и мир увидит игру лучших атлетов.

“Мир коренным образом изменится. Деньги вернутся. Я люблю Китай. Эта болезнь — не их вина. Китайцы не виноваты, они ведь тоже божьи люди. Я люблю Китай. Эта страна изменила мою жизнь”, – отметил он.

О вакцинации от коронавируса

“Мы должны молиться об освобождении (от пандемии коронавируса, – ред.). Мы должны перестать злить Господа. Многих детей парализует после вакцинирования. Поэтому я очень настороженно отношусь к планам лечения коронавируса с помощью вакцины. Это метка Зверя. Они хотят нас чипировать и сделать все, чтобы мы не смогли пересечь врата Рая“, – считает потенциальный кандидат в президенты США.