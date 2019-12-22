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Президенты спортивных федераций обратились к Зеленскому из-за проблем с финансированием

Президенты спортивных федераций Украины по олимпийским видам спорта обратились к Президенту Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову из-за прекращения выделения средств для финансирования их деятельности.

Воскресенье, 22 декабря 2019, 19:29

Открытое письмо опубликовано на сайте Федерации легкой атлетики.

“Мы глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся с прекращением выделения средств для финансирования деятельности Национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта”, – говорится в документе.

Отмечается, что именно сейчас подготовка к Олимпийским играм-2020 вошла в завершающую стадию, во всех видах спорта в разгаре борьба за олимпийские лицензии, а также за путевки на другие главные международные соревнования – чемпионаты мира и Европы.

“И от того, будет ли выделено запланированное государственное финансирование, зависит качество подготовки и, соответственно, результат выступления украинских спортсменов в том числе на главном старте четырехлетия – ХХХІІ летних Олимпийских играх в Токио. По данной ситуации все это находится под угрозой срыва”, – объясняется в письме.

Подчеркивается, что уже сейчас у федераций возникла задолженность за услуги, предоставленные в течение 2019 года. Поэтому спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать роста долгов. Прекращение финансирования именно в этот период разрушает все усилия, которые были потрачены на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в течение предыдущих трех с половиной лет. Многолетний труд тренеров, спортсменов, менеджмента может быть разрушен моментально в то время, когда к достижению поставленных целей остается сделать последние шаги.

“Мы не просим у государства милостыню, не требуем дополнительных благ для наших видов спорта. Мы обращаемся к вам с единственной целью – выполнить в полном объеме обязательства по финансированию согласно договорам, которые были заключены между федерациями и профильным Министерством, которое олицетворяет в себе государство. Надеемся, что медали, которые получают украинские спортсмены на международной арене, положительный имидж, который они строят нашему государству своими громкими победами, Украине все еще нужны”, – подчеркнули президенты спортфедераций.

Письмо подписали президент Федерации регби Украины Баженков Е. В., президент Федерации хоккея Украины Брезвин А. И., президент Федерации баскетбола Украины Бродский М. Ю. и президент Легкой атлетики Украины Гоцул И.Е.

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