Covid-19 Украина

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Президент Еврокомиссии призвала ввести санкции против Беларуси

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала ввести дополнительные санкции против властей Беларуси.

Пятница, 14 августа 2020, 14:12

Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

“Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности и права человека в Беларуси. Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твердую поддержку прав народа Беларуси на основные свободы и демократии”, – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов и чиновников ЕС, сообщило, что Европейский союз уже к концу августа может ввести санкции против властей Беларуси. Вопрос санкций могут рассмотреть уже сегодня, 14 августа, на саммите стран ЕС. Агентство отмечает, что за введение санкций уже высказались Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия.

При этом в пятницу не стоит ожидать окончательного решения по санкциям, но такое решение может быть финализировано после очередного обсуждения между министрами иностранных дел ЕС, которое состоится в Берлине 27-28 августа.

Также напомним, днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.

10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста. 12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.

Теги: Беларусь, Європейська комісія, протести в Білорусі, санкции, Урсула фон дер Ляєн

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