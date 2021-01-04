Президент Молдовы Майя Санду во вторник, 12 января, совершит первый официальный визит в Украину.

Об этом заявили в канцелярии президента Молдовы.

Согласно расписанию визита, в Киеве Санду встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Состав официальной делегации Молдовы будет объявлен в ближайшее время.