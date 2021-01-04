Об этом заявили в канцелярии президента Молдовы.
Согласно расписанию визита, в Киеве Санду встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
Состав официальной делегации Молдовы будет объявлен в ближайшее время.
- В четверг, 10 декабря, глава Конституционного суда Молдовы Домника Маноле официально признала Майю Санду новым президентом. Также суд утвердил результаты выборов президента.
- В середине ноября в Молдове на выборах президента страны победила экс-премьер-министр и лидер партии “Действие и солидарность” Майя Санду — она набрала 57,75% голосов избирателей. Ее главный соперник — действующий президент Игорь Додон — получил 42,26% голосов. #Буквы рассказывали, что известно об избранном лидере страны.
- На днях новоизбранный президент Молдовы Майя Санду дала пресс-конференцию. Она выступила за вывод российских военных из Приднестровья.