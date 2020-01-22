Об этом сообщает местное издание Ekatimerini.
“За” Сакелларопулу проголосовал 261 законодатель из 300.
В частности, ее кандидатуру поддержали законодатели от правящей партии “Новая демократия”, представители левой оппозиции “СИРИЗА” и левоцентристского движения “Альянс за перемены”.
Стоит отметить, что должность президента в Греции в значительной степени церемониальная и предусматривает ограниченные политические полномочия.
На посту президента Сакелларопула будет находиться 5 лет.
Официально срок ее полномочий начнется 13 марта, когда закончатся полномочия действующего президента – Прокописа Павлопулоса.
Сакелларопулу – первая женщина, которую избрали президентом Греции.
- Греция, Кипр и Израиль подписали соглашение о начале строительства подводного газопровода EastMed протяженностью 1900 км.