Об этом сообщается на официальном сайте избирательной комиссии.

Уточняется, что во втором туре Миланович победил действующего президента страны Колинду Грабар-Китарович.

При этом отмечается, что по результатам обработки 100% избирательных бюллетеней, за Грабарь Китарович проголосовали 929 тысяч людей, а Милановичу отдали свой голос 1 млн 34 тысячи избирателей.

Сообщается, что Миланович на выборах представлял интересы оппозиционной партии социал-демократов.

Будущий президент занимал должность премьер-министра Хорватии с декабря 2011-го по январь 2016-го года.