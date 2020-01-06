Об этом сообщается на официальном сайте избирательной комиссии.
Уточняется, что во втором туре Миланович победил действующего президента страны Колинду Грабар-Китарович.
При этом отмечается, что по результатам обработки 100% избирательных бюллетеней, за Грабарь Китарович проголосовали 929 тысяч людей, а Милановичу отдали свой голос 1 млн 34 тысячи избирателей.
Сообщается, что Миланович на выборах представлял интересы оппозиционной партии социал-демократов.
Будущий президент занимал должность премьер-министра Хорватии с декабря 2011-го по январь 2016-го года.
- Напомним, что 22 декабря в Хорватии прошел первый тур президентских выборов.