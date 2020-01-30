Об этом сообщает газета The New York Times.

PAC – это специальные структуры, появившиеся в США в конце 1940-х годов после очередной реформы избирательного законодательства. Они позволяют физическим и юридическим лицам расходовать деньги во имя реализации тех или иных политических задач. Некоторые PAC принимают участие и в избирательных кампаниях, выступая за или против тех или иных политиков, например, занимаясь распространением рекламы или антирекламы какого-либо кандидата.

Накануне PAC от лоббистской группы Конгресса США, которая называется “Демократическое большинство за Израиль”, намеревалась запустить рекламное объявление против сенатора-демократа из Вермонта Берни Сандерса. В этом объявлении шла речь о том, что Сандерс якобы не сможет победить действующего президента США Дональда Трампа, так как его возраст (ему 78 лет) и состояние здоровья (накануне он пережил сердечный приступ) делают выбор в его пользу довольно рискованным.

Однако кампания Берни Сандерса пошла на опережение и заранее разослала сторонникам кандидата элетронные письма с предупреждением, что такая реклама против него будет запущена. При этом кампания не обвиняла не писала обвинений в адрес “Демократического большинства за Израиль”.

Уже на следующий день кампания Сандерса сообщила об успехах: она смогла привлечь около 1,3 млн долларов во время сбора, запущенного накануне скандала вокруг негативной рекламы.