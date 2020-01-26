Американский сенатор Берни Сандерс лидирует среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Айова.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, организованного изданием The New York Times и исследовательским институтом Siena College Research Institute.

Судя по итогам исследования, Сандерс вполне может одержать победу на праймериз Демократической партии в штате Айова, которые должны состояться уже в ближайшее время. В данный момент он набирает больше других кандидатов – 25 % (на 6 % больше, чем в октябре прошлого года).

Американский политик и бывший офицер военно-морской разведки США Пит Буттиджич занимает второе место с 18 %, в бывший вице-президент США Джо Байден набирает 17 %.

По итогам предыдущего опроса, проведенного теми же исследователями в октябре, внутрипартийный список демократов в Айове возглавляла Элизабет Уоррен с 22 %, а Сандерс с 19 % был лишь вторым.

Во время нынешнего опроса также задавался вопрос: “Кого из двух типов демократов вы бы поддержали?” 55 % опрошенных заявили, что отдали бы голос за того, кто является “более умеренным, чем большинство демократов”.

Как пишет издание, многие опрошенные в Айове еще не определились с выбором.

Стоит отметить, что в Айове 3 февраля состоятся первые в США кокусы — собрание зарегистрированных членов партий, на котором каждая из них определит своего кандидата на президентских выборах.

И хотя Айова — лишь один из 50 штатов США, считается, что исход здешних кокусов важен для партийных выборов по всей стране. Например, два предыдущих президенты США — Барак Обама и Джордж Буш-младший — сначала одержали победу в Айове, а затем стали кандидатами от своих партий на выборах.

Вторым штатом США, где вскоре пройдут праймериз, является Нью-Гэмпшир. Берни Сандерс занимает там также ведущие позиции.

В то же время, согласно опросу The New York Times, ни один из кандидатов пока что не способен опередить Дональда Трампа в Айове. Например, если бы борьба развернулась между Сандерсом и Трампом, то действующий американский лидер набрал бы 48% голосов, а его оппонент – 42 %.

В рамках исследования были опрошены 1689 зарегистрированных избирателей в штате Айова, в том числе 584 вероятных участника кокуса Демократической партии. Опрос проводился с 20 января по 23 января.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.