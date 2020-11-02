Уже завтра, 3 ноября, избиратели в Америке решат, останется ли Дональд Трамп в Белом доме еще на четыре года. Президенту-республиканцу бросает вызов кандидат от Демократической партии Джо Байден - вице-президент времен Барака Обамы, в политике с 1970-х годов.

#Буквы рассказывают, что известно об основных соперниках, рейтингах и их отношении к Украине.

День выборов

Избирательные участки 3 ноября будут открыты с 6:30 до 19:30: любой избиратель, стоящий в очереди на назначенном ему избирательном участке в 19:30, сможет проголосовать. Больше всего избирателей приходят голосовать рано утром и непосредственно перед закрытием избирательных участков.

Байден лидирует в общенациональных опросах

Национальные опросы – хороший показатель того, насколько популярен кандидат в стране в целом, но они не обязательно являются хорошим способом предугадать исход выборов.

Например, в 2016 году Хиллари Клинтон лидировала в опросах и набрала почти на три миллиона голосов больше, чем Дональд Трамп, но все же проиграла – это потому, что в США используется система коллегии выборщиков, поэтому выигрыш большинства голосов не всегда приносит вам победу.

Какие штаты решающие на этих выборах?

Как показывает опыт с Клинтон в 2016 году, количество набранных голосов менее важно, чем то, где их набрать.

Большинство штатов почти всегда голосуют одинаково, а это означает, что в действительности существует лишь несколько штатов, в которых у обоих кандидатов есть шансы на победу. Такие штаты называются колеблющимися штатами.

В системе коллегии выборщиков, которую США используют для избрания своего президента, каждому штату дается определенное количество голосов в зависимости от того, сколько членов он направляет в Конгресс – Палату представителей и Сенат. Всего доступно 538 голосов коллегии выборщиков, поэтому для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов.

Как показано на карте выше, в некоторых колеблющихся штатах предлагается гораздо больше голосов коллегии выборщиков, чем в других, поэтому кандидаты часто проводят в них гораздо больше времени.

Кто лидирует колеблющихся штатах?

В настоящий момент опросы в колеблющихся штатах выглядят хорошо для Джо Байдена, хотя в некоторых из них разница невелика.

Байден, похоже, имеет сильные лидерские позиции в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине – трех промышленных штатах, которые его соперник-республиканец одержал с отрывом менее 1% и одержал победу в 2016 году.

В США избирают треть сенаторов

Кроме выборов президента в США пройдут и выборы в Сенат, на которых изберут 33 из 100 сенаторов. Сейчас большинство в верхней палате Конгресса принадлежит республиканцам: 53 мандата. По прогнозу FiveThirtyEight, в 77 из 100 сценариев выборов демократы могут получить контроль над Сенатом, в 23 большинство сохраняют республиканцы.

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Кандидаты и Украины

В августе кандидат от Демократической партии Джо Байден пообещал, что будет способствовать тому, чтобы Украина получила летальную вооружение, если он выиграет на выборах.

“Как президент, я дам понять Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис убедится, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение – одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха”, – отмечено в заявлении Байдена по случаю Дня Независимости Украины.

Позже он заявил, что будет добиваться окончания войны в Донбассе.

Во время финального раунда дебатов, который состоялся 23 октября, президент Дональд Трамп заявил, что его администрация предоставила летальную военную помощь Украине, в отличие от администрации Барака Обамы.