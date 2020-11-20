Пересчет вручную бюллетеней в штате Джорджия подтвердил, что победителем президентских выборов там стал Джо Байден.

Об этом, в частности, сообщают американский телеканал CNN и издание The New York Times.

Ручной подсчет около 5 млн бюллетеней длился в течение шести дней.

Согласно окончательным результатам аудита, Байден обошел Трампа в этом штате на 12 284 голоса.

Разрыв между кандидатами несколько сократился по сравнению с результатами до пересчета. Это, в частности, произошло после того, как официальные лица обнаружили 2600 неучтенных бюллетеней в округе Флойд.

Неучтенные бюллетени также были обнаружены в округах Фейетт, Уолтон и Дуглас.

В целом количество неучтенных бюллетеней составило около 5800. Но и среди них перевес оказался за Байденом: из этого количества Трамп получил около 1400 новых голосов.

Должностные лица штата подчеркнули, что неучтенные бюллетени – это следствие человеческой ошибки, а не попытка фальсификаций.

В большинстве же округов штата при пересчете голосов произошли лишь незначительные изменения в результатах, которые существенно не повлияли на исход выборов.

В ходе аудита не были обнаружены какие-либо фальсификации, на существовании которых неоднократно и безосновательно настаивал действующий президент США Дональд Трамп.

По итогам аудита госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер подтвердил, что победу одержал Байден.

“Первый в истории Джорджии общий аудит выборов подтвердил, что новая система подсчета голосов точно подсчитала и сообщила результаты”, – подчеркнул он.

Теперь губернатор штата Джорджия Брайан Кемп, который является республиканцем, до 17:00 субботы по местному времени должен подписать документы, согласно которым Байден официально получает 16 голосов выборщиков.

Закон штата гласит, что губернатор “удостоверяет списки выборщиков кандидата, получившего наибольшее количество голосов”.

Джорджия – один из американских штатов, где кандидаты шли с минимальным отрывом. Победу Байдена в значительной степени обеспечила поддержка пригородов Атланты и высокая явка темнокожего населения.

Джо Байден стал первым кандидатом от Демократической партии, который победил в Джорджии за последние 28 лет (после Билла Клинтона в 1992 году).