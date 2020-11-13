Социальная сеть Twitter в период до и после президентских выборов в США отметила около 300 тысяч сообщений как "вводящие в заблуждение".

Об этом сообщается в блоге Twitter.

Речь идет о периоде с 27 октября по 11 ноября.

Так, примерно 300 000 твитов были помечены как “спорные и потенциально вводящие в заблуждение”. Это 0,2% от всех твитов, связанных с выборами в США за этот период.

Взаимодействие с 456 из этих твитов было ограничено (публикации нельзя было ретвитнуть, ответить на них или поставить лайк).

Благодаря маркировке цитирование спорных твитов снизилось примерно на 29%.

“Эти принудительные меры остаются частью нашей постоянной стратегии по добавлению контекста и ограничению распространения в Twitter вводящей в заблуждение информации об избирательных процессах по всему миру”, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что социальная сеть Twitter обозначала как спорные и твиты действующего президента США Дональда Трампа.

Так, с дня выборов, 3 ноября, и по 7 ноября в Twitter были маркированы как недостоверные более трети твитов Трампа (37% постов).

Например, в соцсети Twitter обозначили как противоречивые посты Трампа об уровне его поддержки в трех штатах, где результаты еще не были обнародованы.

Кроме того, Twitter обозначил пост Дональда Трампа о “попытке соперников украсть выборы” таким, который вводит в заблуждение.