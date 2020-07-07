Президентский рейтинг: у Зеленского 36,6%, у Порошенко – 20,9%

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за нынешнего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 36,6 % украинцев, которые определились и намерены прийти на выборы, а за пятого президента, лидера партии "Европейская Cолидарность" Петра Порошенко – 20,9 %.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией СОЦИС в период с 24 по 30 июня 2020 года.

За сопредседателя фракции “Оппозиционной платформы – За життя” Юрия Бойко свои голоса отдали бы 16 % респондентов. По 6,9 % опрошенных проголосовали бы за лидера партии “Сила и честь” Игоря Смешко и лидера ВО “Батькивщина” Юлию Тимошенко.

С марта 2020 года рейтинг Зеленского упал на 14,8 %: с 40,4 % до 25,6 %.

В то же время, уровень поддержки Порошенко, наоборот, вырос на 2,9 %: с 11,8 % до 14,7 %.

Исследование проводилось методом телефонного опроса. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Опрошено 2000 респондентов.