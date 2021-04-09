Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за последние недели не демонстрирует ни роста, ни падения и остается на уровне ниже 25%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 6-7 апреля 2021 года.

Так, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 24,9% респондентов (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). По состоянию на 24 марта уровень поддержки главы государства составлял 24,7%. Следовательно, его рейтинг за последние недели не изменился.

За пятого президента, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко сейчас готовы проголосовать 13,1% опрошенных (на конец марта было 13,9% опрошенных).

Следовательно, в президентском рейтинге продолжают лидировать Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Стоит отметить, что в первом туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а Петр Порошенко – 15,95% голосов.

На третье место в президентском рейтинге сейчас вышла лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 12,1% опрошенных. Стоит отметить, что в марте у политика было 11,8% поддержки и она находилась на четвертом месте в рейтинге (на третьем находился Юрий Бойко).

За одного из лидеров “Оппозиционной платформы – За життя” Юрия Бойко сейчас проголосовали бы 11,9% опрошенных (в марте было 12,6%).

Игоря Смешко сейчас поддерживают 6,8% опрошенных, Владимира Гройсмана – 5,1%, Олега Ляшко – 4,9%, Дмитрия Разумкова – 4,8%.

Кроме того, социологи смоделировали результаты второго тура президентских выборов.

По их данным, Владимир Зеленский мог бы победить во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. При этом “около трети избирателей выразили неготовность прийти на выборы или затруднились с ответом”.

Так, в паре Зеленский против Порошенко результат составляет 64% на 36% в пользу действующего главы государства (среди респондентов, которые намерены голосовать и определились с выбором).

В паре Зеленский против Тимошенко – 57% на 43%, в паре Зеленский против Бойко – 67% на 33%.

Как известно, во втором туре президентских выборов 2019 года Петр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей. Следовательно, его рейтинг вырос на 11,55%. Владимир Зеленский во втором туре выборов получил 73,22% голосов. Следовательно, его рейтинг снизился более чем на 9%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.