Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает снижаться и по состоянию на декабрь составляет около 27%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 17 по 23 декабря Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, 53,3% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,7% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

В ходе опроса респондентам также показывали два возможных списка кандидатов на должность президента. Нужно было выбрать один ответ для каждого списка.

Согласно результатам, полученным по первому списку, действующего главу государства Владимира Зеленского готовы сейчас поддержать 27% (среди респондентов, которые определились со своим выбором).

Стоит отметить, что согласно опросу КМИС, проведенному в октябре, уровень поддержки Владимира Зеленского составлял 33,3%. Таким образом, за два месяца его президентский рейтинг снизился на 6,3%. В первом туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 30,24 % голосов избирателей.

За пятого президента Украины Петра Порошенко сейчас проголосовали бы 13,7% респондентов (в октябре таких было 17,3%). В первом туре президентских выборов 2019 года политик набрал 15,95% голосов избирателей.

За одного из лидеров “Оппозиционной платформы – За життя” Юрия Бойко сейчас могли бы проголосовать 14,7% опрошенных (в октябре было 10,5%).

За лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 7,5% респондентов (в октябре было 11,1%).

За Олега Ляшко проголосовали бы 6,3% опрошенных, за Владимира Гройсмана – 5,5%, за Сергея Притулу – 4,1%, за спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 3,4%. Остальные кандидаты имеют низкую поддержку.

Во втором списке по сравнению с первым отсутствуют Виктор Медведчук и Дмитрий Разумков, но присутствует лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко.

Согласно результатам опроса по второму списку, Владимира Зеленского готовы поддержать 27,7% респондентов, определившихся с выбором (с октября снижение рейтинга составило 5,6%).

Пятый президент Петр Порошенко набирает 14,2% поддержки.

За Юрия Бойко проголосовали бы 20,8% респондентов, за Юлию Тимошенко – 7,3%, за Игоря Смешко – 6,5%, за Олега Ляшко – 6,2%, за Владимира Гройсмана – 6%, за Сергея Притулу – 3,8%. Остальные кандидаты имеют низкую поддержку.

Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшетов. Было опрошено 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.