Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року.

Так, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то за Володимира Зеленського готові віддати голоси 28,3% респондентів (серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

На другому місці – лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко, за якого мають намір проголосувати 18,1% опитаних.

Варто зазначити, що в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів.

За одного з лідерів “ОПЗЖ” Юрія Бойка проголосували б 14,5% респондентів, а за лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко — 10,5%.

За лідера партії “Сила і Честь” Ігоря Смешка готові віддати голоси 6,2% опитаних, за колишнього прем’єра Володимира Гройсмана – 3,3%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 2,6%, за спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова – 2,4%, за мера Києва Віталія Кличка – 1,1%.

Крім того, соціологи змоделювали можливі результати другого туру президентських виборів.

Так, Володимир Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Петром Порошенком отримав би 60,5% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. За Петра Порошенка готові проголосувати в другому турі 39,5% опитаних.

Як відомо, в другому турі президентських виборів 2019 року Петро Порошенко отримав 24,45% голосів виборців, а Володимир Зеленський – 73,22% голосів. Відтак, розрив між кандидатами складав 48,77%. Зараз розрив складає 21% (тобто скоротився більш ніж удвічі).

У випадку виходу до другого туру Зеленського і Бойка за чинного главу держави проголосували б 70,9% респондентів (серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). За Юрія Бойка віддали би голоси 29,1% опитаних.

Опитування проводилося методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.