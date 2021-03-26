По состоянию на конец марта рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составляет менее 25%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 23-24 марта 2021 года.

Так, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 24,7% респондентов (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором).

Стоит отметить, что на начало марта президентский рейтинг Зеленского составлял 22,5%. Следовательно, уровень поддержки главы государства несколько вырос.

За пятого президента, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко сейчас готовы проголосовать 13,9% опрошенных (на начало марта было 14,6%).

Таким образом, в президентском рейтинге продолжают лидировать Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Стоит отметить, что в первом туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а Петр Порошенко – 15,95% голосов.

За одного из лидеров “Оппозиционной платформы – За життя” Юрия Бойко сейчас проголосовали бы 12,6% респондентов (на начало марта было 11,6%).

За лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко могли бы отдать голоса 11,8% опрошенных (на начало марта было 11,3%).

Игоря Смешко сейчас поддерживают 7,7% респондентов, Владимира Гройсмана – 5,2%, Дмитрия Разумкова – 3,8%, Олега Ляшко – 3,7%, Анатолия Гриценко – 3,3%, Арсения Яценюка – 2,8%, Олега Тягнибока – 1,6%, Киру Рудык – 0,5%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%