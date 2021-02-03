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Президентский рейтинг Зеленского упал в начале 2021 — КМИС

В начале 2021 года президентский рейтинг Владимира Зеленского упал по сравнению с декабрем 2020-го.

Среда, 3 февраля 2021, 16:03

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, по списку А Зеленский все еще лидирует, но его поддержка снизилась до 22,1%.

“Если бы в президентских выборах участвовали эти кандидаты, тогда сейчас наибольшую поддержку также получил бы В. Зеленский, но его поддержка снизилась по сравнению с декабря 2020 года (его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, на 27% в декабре 2020 года) “, – говорится в сообщении.

Второе-третье места, как и в декабре 2020 года, делят нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко (13,7%) и сопредседатель фракции “ОПЗЖ” Юрий Бойко. Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. По сравнению с декабря 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились.

Далее следуют Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), В. Медведчук (7,9%), В. Гройсман (5,5%), О. Ляшко (4,8 %), С. Притула (4,5%), Д. Разумков (4%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

С 27 января по 1 февраля 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

  • Ранее сообщалось, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал ниже 20%, что существенно меньше, чем в первом туре президентских выборов 2019 года.
  • В начале 2021 года президент Владимир Зеленский уступил первое место Виталию Кличко в рейтинге доверия к украинским политикам.
Теги: Владимир Зеленский, КМИС, рейтинг

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