Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал ниже 20%, что существенно меньше, чем в первом туре президентских выборов 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, Владимира Зеленского поддержали бы 19,8% респондентов (среди тех, кто определился с выбором).

Стоит отметить, что в опросе КМИС, проведенном в декабре 2020 года, рейтинг Зеленского составил около 27%. Таким образом, за месяц уровень поддержки упал примерно на 7%.

В первом туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 30,24 % голосов избирателей.

На втором месте в новом рейтинге КМИС – пятый президент Украины Петр Порошенко. Его сейчас готовы поддержать 15,7% респондентов (среди тех, кто определился с выбором).

В декабрьском рейтинге уровень поддержки политика составлял 13,7% (таким образом за месяц он вырос на 2%). В первом туре президентских выборов 2019 года Порошенко набрал 15,95% голосов избирателей.

Разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко сейчас составляет 4,1%.

Согласно новому рейтингу КМИС, лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко поддержали бы 11,8% респондентов, одного из лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко – 11%, главу партии “Сила и честь” Игоря Смешко – 8,9%, бывшего премьера Владимира Гройсмана – 5,8%.

Социологи также смоделировали ситуацию во втором туре выборов президента.

Так, если бы во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко, 55,2% поддержали бы Зеленского, а 44,8% Порошенко (среди тех, кто определился с выбором). Таким образом, разрыв составляет чуть более 10%.

Если бы во второй тур прошли Петр Порошенко и Юрий Бойко, то Порошенко поддержали бы 47% респондентов, а Бойко – 53% (среди тех, кто определился с выбором).

“Впрочем, разница между кандидатами – в пределах погрешности, поэтому формально по результатам опроса они (Порошенко и Бойко, – ред.) имеют примерно одинаковую поддержку”, – подчеркнули социологи.

Всеукраинский опрос проводился 22 января 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% – для показателей, близких к 50%, 2,7% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.