Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снижается и сейчас составляет менее 23%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в начале марта.

Так, если бы президентские выборы проводились в ближайшее время, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 22,5% респондентов (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором).

На конец февраля уровень поддержки главы государства составлял 23,1%. Следовательно, рейтинг несколько снизился.

За пятого президента, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко сейчас проголосовали бы 14,6% опрошенных (среди тех, кто определился). На конец февраля было 14,4%.

За одного из лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко готовы отдать голоса 11,6% респондентов (в феврале было 11,3%).

За лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко проголосовали бы 11,3% опрошенных (в феврале было 10,9%).

Игоря Смешко сейчас поддержали бы 8,0% респондентов, Владимира Гройсмана – 6,6%, Олега Ляшко – 4,4%, Дмитрия Разумкова – 4,2%, Арсения Яценюка – 2,9%, Виталия Кличко – 1,7% , Олега Тягнибока – 1,5%.

Стоит отметить, что в первом туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а Петр Порошенко – 15,95% голосов.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-3 марта 2021 года.