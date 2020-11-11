Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с апреля 2020 года упал почти на 8%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 17 по 24 октября 2020 года.

Так, если бы президентские выборы происходили в Украине в ближайшее время, за Зеленского готовы проголосовать 33,3% опрошенных (среди тех, кто определился с выбором).

В апреле таких было 40,9%. Таким образом, рейтинг действующего главы государства с апреля снизился на 7,6%.

Пятого президента Украины, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко сейчас готовы поддержать 17,3% респондентов (среди тех, кто определился с выбором).

В апреле таких было 15,7%. Таким образом, за это время рейтинг Порошенко вырос на 1,6%.

Лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко сейчас готовы поддержать на президентских выборах 11,1% опрошенных. По сравнению с апрелем (8,7%) ее рейтинг вырос на 2,4%.

За сопредседателя “Оппозиционной платформы – За життя” Юрия Бойко готовы отдать голоса 10,5% респондентов. По сравнению с апрелем (8,9%) его рейтинг вырос на 1,6%.

Стоит отметить, что в первом туре президентских выборов 2019 года Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а Петр Порошенко – 15,95%. Юлия Тимошенко на президентских выборах заняла третье место с 13,40% голосов избирателей.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включались территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% – для показателей близких к 25%, 1,7% – для показателей близких к 10%, 1,1% – для показателей близких к 5%.