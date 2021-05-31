Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки коштуватиме 7,2 млрд гривень.

Про це він сказав на форумі “Україна 30. Освіта і наука”.

Шкарлет розповів, що університет буде розташований на 16 га Національного комплексу “Експоцентр України” (ВДНГ) в Києві.

“Сам університет – це приблизно 6,7 млрд гривень на три роки. Це нове будівництво. Абсолютно нова історія… Але разом з підготовкою, разом з проєктним офісом, разом з проєктно-кошторисною документацією – 7,2 млрд гривень на три роки”, – заявив Шкарлет.

Перший навчальний рік розпочнеться з жовтня 2023 року.

Територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови – 25,8 тис. кв. м. На його території буде 11 кампусів, серед яких п’ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

Освітні напрями, які вкладені в освітній процес президентського університету:

інформаційні технології,

кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

енергетичні технології;

глобалізація та міжнародні комунікації.

До університету відбиратимуть найкращих випускників. Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямів по 20 студентів), а в найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600.

Організація освітнього процесу передбачається за всіма напрямами: бакалавр, магістр, МВА, МВІ, PHD.

Окрім того, міністр Сергій Шкарлет розповів і про особливості університету для студентів та викладачів: соціальний пакет, безкоштовне навчання, соцстрахування та гарантоване працевлаштування випускників університету в провідних державних компаніях, дослідницьких та наукових установах, центральних органах влади тощо.