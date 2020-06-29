Об этом свидетельствует новый опрос Киевского международного института социологии.
Преобладание неодобрительного отношения над одобрительным КМИС обнаружил впервые со времени пребывания Зеленского на должности президента.
“Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов”, — уточняет социологическая служба.
В то же время отношение к деятельности Кабинета Министров и Верховной Рады, как и раньше, остается прежде всего отрицательным. В июне 2020 года положительно действия Правительства оценивали 23% опрошенных, а отрицательно — 59%.
Для Парламента соответствующие показатели составляют 21% и 62%.
- Согласно опросу Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, за полгода электоральный показатель Владимира Зеленского снизился на 17%, рейтинг партии “Слуга народа” упал на 20%. А показатели Петра Порошенко и Юрия Бойко — выросли. Результаты опроса были обнародованы в начале июня.
- Согласно опросу КМИС, обнародованному в мае, только чуть более 20 % украинцев одобряют действия Верховной Рады и Кабинета Министров.