В июне 2020 года 38% украинцев одобряли действия и заявления Президента Владимира Зеленского, тогда как 45% — не одобряли. В мае 2020 года эти показатели составляли 47% и 37% соответственно.

Об этом свидетельствует новый опрос Киевского международного института социологии.

Преобладание неодобрительного отношения над одобрительным КМИС обнаружил впервые со времени пребывания Зеленского на должности президента.

“Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов”, — уточняет социологическая служба.

В то же время отношение к деятельности Кабинета Министров и Верховной Рады, как и раньше, остается прежде всего отрицательным. В июне 2020 года положительно действия Правительства оценивали 23% опрошенных, а отрицательно — 59%.

Для Парламента соответствующие показатели составляют 21% и 62%.