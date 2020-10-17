В субботу, 17 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправился на самоизоляцию. Такое решение политик принял после того, как у его охранника подтвердился коронавирус.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Пресс-секретарь канцелярии немецкого президента рассказала журналистам, что 64-летний Штайнмайер уже сделал тест на коронавирус, однако его результат пока неизвестен. В пресс-службе президента не разглашают, есть ли у него симптомы COVID-19.

Напомним, что премьер-министр Финляндии Санна Марин покинула заседание саммита Европейского союза и отправилась на самоизоляцию. Такое решение было принято после контакта политика с больным на коронавирус человеком. Представлять интересы Финляндии на заключительном заседании Совета Европы будет коллега Марин из Швеции Стефан Левен. Стороны предварительно об этом договорились.