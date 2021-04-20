Про це нардеп повідомив у своєму Facebook.

Так, Гончаренко під час свого виступу вирішив нагадати про те, що в проєкті доповіді щодо стратегічних пріоритетів Асамблеї опустили тему територіальної цілісності та суверенітету держав-членів Ради Європи.

“Я показав прапор України з дірками від російських куль. Прапор бійця, який воював на Донбасі. І після цього президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями”, – написав Гончаренко.

На відео видно, що Демс вимкнув мікрофон Гончаренка після того, як він продемонстрував прапор з Донбасу. Однак нардеп все ще продовжував свій виступ. Тоді президент ПАРЄ нагадав йому про можливість введення дисциплінарних санкцій.