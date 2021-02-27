Об этом сообщает Hungary Today.
Адер после получения прививки призвал общественность как можно скорее зарегистрироваться на вакцинацию. О времени и дате вакцинации венгров предупреждает врач-терапевт.
“Давайте доверяют нашим врачам, нашей системе здравоохранения”, – сказал Адер.
Также президент Венгрии надеется, что “эпидемия скоро останется позади”.
Напомним, что согласно промежуточному анализу, вакцина, разработанная Китайской национальной фармацевтической группой Sinopharm, показала 79,34% эффективности от COVID-19. Эта вакцина входит в число тех, которые уже используются в Китае в рамках программы выдачи разрешений на использование в чрезвычайных ситуациях, запущенной в июле.
Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.
- Напомним, в среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.