Об этом сообщает Hungary Today.

Адер после получения прививки призвал общественность как можно скорее зарегистрироваться на вакцинацию. О времени и дате вакцинации венгров предупреждает врач-терапевт.

“Давайте доверяют нашим врачам, нашей системе здравоохранения”, – сказал Адер.

Также президент Венгрии надеется, что “эпидемия скоро останется позади”.

Напомним, что согласно промежуточному анализу, вакцина, разработанная Китайской национальной фармацевтической группой Sinopharm, показала 79,34% эффективности от COVID-19. Эта вакцина входит в число тех, которые уже используются в Китае в рамках программы выдачи разрешений на использование в чрезвычайных ситуациях, запущенной в июле.

Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.