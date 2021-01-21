Президентство Байдена дает шанс укрепить двусторонний альянс безопасности Украины и США, – Порошенко

Об этом в видеообращении заявил пятый президент, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко.

Политик отметил, что по своим каналам способствует, чтобы разговор между президентами Украины и США состоялся как можно быстрее.

“Вчера был очень важный день для мира, который верит в общие демократические ценности, трансатлантическое единство и солидарность, ценности мира и безопасность. Именно к этому миру принадлежит Украина, а не к “русскому миру” бесправия, автократии и политического рабства. В Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена – политика, мужество и лидерские качества которого признают не только друзья, но даже оппоненты. Искреннего друга Украины, в чем я лично убедился в течение нескольких лет своего президентства, когда именно Байден еще как вице-президент отвечал за отношения с нашей страной”, – заявил Порошенко.

Он добавил, что тогда совместная работа укрепила устойчивость Украины в противодействии российской агрессии.

“Но кроме того президентство Байдена открывает для Украины новые и очень широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления нашего суверенитета. Нет никаких сомнений, что новый лидер США будет надежным союзником Украины на этом пути. И я имею обоснованную надежду на то, что Вашингтон найдет возможность для включения в ту работу, которая уже ведется на различных площадках и форматах, включая нормандский”, – отметил он.

Порошенко уверен, что президентство Байдена дает Украине шанс на возвращение темы Украины в перечень приоритетов мировой повестки дня, в поддержку амбиций Украины по европейской и евроатлантической интеграции.

“Объективно ключевым этапом на этом пути должно стать получение Плана действий по членству в НАТО, который, как ни крути, является необходимым шагом на пути к членству в Альянсе. И мы требуем от украинской власти ставить этот вопрос на повестку дня, потому что за нас этот вопрос никто не будет инициировать”, – отметил лидер “ЕС”.

Также он добавил, что необходимо укреплять двусторонний альянс безопасности между Украиной и США, ведь только при поддержке этой страны мы можем сдерживать российскую агрессию.

“Из своего опыта знаю, насколько важны личные контакты и доверие между лидерами. Поэтому убежден в необходимости осуществления визита президента Украины в Вашингтон и встречи в Белом доме в ближайшее время. Конечно, все мы будем рады видеть Джо Байдена в Киеве, как это часто бывало раньше”, – отметил Порошенко.

Лидер “ЕС” заявил, что новая американская администрация готова помогать Украине настолько, насколько украинская власть готова продолжать реформы, а не имитировать их.