Об этом заявил во время доклада в Верховной Раде министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент #Букв.
В случае введения “медицинской сортировки” приоритет в оказании медпомощи будет предоставляться тем пациентам, которые имеют большие шансы выжить.
Степанов объяснил, что ресурс коек для больных COVID-19 в Украине ограничен и составляет 52 тысячи (30% от всего количества по стране).
По его словам, Министерство охраны здоровья работает над увеличением количества коек для пациентов с COVID-19 “еще на несколько десятков тысяч”.
“Но как бы мы не пытались увеличить количество коек, все равно есть предел. И в случае, когда заполнение достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Это будет означать, что наша медицинская система не выдержала. Фактически это будет катастрофа”, – подчеркнул Степанов.
Кроме того, по его словам, если не будет достаточного количества врачей, “количество коек уже не будет иметь никакого значения”.
“Мы проводим работу по привлечению врачей других специальностей, а также интернов и студентов медицинских вузов для лечения ковидных больных”, – рассказал министр.
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