В случае, если в Украине заполненность коек, отведенных для больных коронавирусом COVID-19, достигнет 100%, в нашей стране придется вводить "медицинскую сортировку" пациентов.

Об этом заявил во время доклада в Верховной Раде министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент #Букв.

В случае введения “медицинской сортировки” приоритет в оказании медпомощи будет предоставляться тем пациентам, которые имеют большие шансы выжить.

Степанов объяснил, что ресурс коек для больных COVID-19 в Украине ограничен и составляет 52 тысячи (30% от всего количества по стране).

По его словам, Министерство охраны здоровья работает над увеличением количества коек для пациентов с COVID-19 “еще на несколько десятков тысяч”.

“Но как бы мы не пытались увеличить количество коек, все равно есть предел. И в случае, когда заполнение достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Это будет означать, что наша медицинская система не выдержала. Фактически это будет катастрофа”, – подчеркнул Степанов.

Кроме того, по его словам, если не будет достаточного количества врачей, “количество коек уже не будет иметь никакого значения”.

“Мы проводим работу по привлечению врачей других специальностей, а также интернов и студентов медицинских вузов для лечения ковидных больных”, – рассказал министр.