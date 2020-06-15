При действующей власти в Украину возвращаются соратники Януковича, – Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что при действующей власти в Украину возвращаются соратники Виктора Януковича.

Об этом он заявил под стенами Киевского апелляционного суда, где проходит заседание по делу о государственной измене Януковича.

“Сегодня здесь решается дальнейшая судьба нашего государства, и каждый должен приложить максимум усилий для того, чтобы защитить будущее Украины. Вы слышали в этом зале, что “пятая колонна”, соратники Януковича пытаются оправдать клику Януковича, которая сдала Украину России. Какие еще доказательства нужны, когда эти преступники написали письмо вопреки Конституции и законодательству Украины и пригласили оккупантов в Украину? Это доказано и не опровергнуто никем”, – напомнил Порошенко о событиях зимы 2014 года.

Пятый президент подчеркнул, что цель Януковича и его приспешников – переложить ответственность со страны-агрессора на украинцев.

“К сожалению, я вынужден это констатировать, что при действующей власти в Украину эти приспешники начали возвращаться. И не просто возвращаться, используя и чувствуя собственную безнаказанность, – но и прорвались в ряды действующей власти”, – отметил Порошенко.

“Они называют события 2014 года и Революции Достоинства мятежом, захватом власти. Они избегают слова “агрессия”. Они избегают называть того, кто должен нести ответственность за эту агрессию. И назначали в руководство высших правоохранительных органов государства адвокатов Януковича. В Офисе Президента находятся адвокаты Ефремова, которые координируют работу правоохранительных органов и судов по преследованию не тех, кто убивал украинцев, не тех, кто работал на Россию. А по преследованию добровольцев, волонтеров, преследованию Маруси Зверобой и Софии Федины, Татьяны Черновол и Стерненка, преследованию добровольцев, которые проходили по делу Шеремета”, – отметил Порошенко.