При действующей власти в Украину возвращаются соратники Януковича, – Порошенко

Covid-19 Украина

обновлено 15.06.2020 в 15:02

Всего:

31810(+656)

Болеют:

16656(+656)

Выздоровели:

14253(+171)

Умерло:

901(+12)

16:35 Искусственный интеллект позволяет видеть размытые лица в 60 раз четче
14:39 В четверг Рада рассмотрит программу действий Правительства, – Разумков
14:26 Половина депутатов “Слуги народа” являются миллионерами
13:41 Сайт для пробного ВНО не справляется с нагрузкой
Эксклюзив
13:19 В Киеве в преддверии выборов мэра появились борды нардепа Гончаренко
12:55 В Украине может появиться «налог» на телевизоры, смартфоны и бумагу
12:19 Порошенко свидетельствует в суде по делу о госизмене Януковича: видео и фото
Эксклюзив
11:51 Суд избирает меру пресечения Сергею Стерненко: фото
11:36 Наводнения в Одесской и Черновицкой областях: как это было
11:27 COVID-19: Греция ввела правила посещения страны
11:12 При возвращении из Польши украинцы не должны проходить карантин
Эксклюзив
09:59 «Хватит смертей на дорогах»: под КГГА протестуют велосипедисты
08:55 Дело Стерненко: под Шевченковский суд массово стягивают Нацгвардию и полицию
07:40 В небе над Канадой столкнулись два малых самолета
07:15 15 июня по всей Украине прогнозируются грозовые дожди
00:57 В Одесской области умерла участница марафона, которую искали 8 часов
00:27 Премьеру фильма Нолана «Довод» официально перенесли

14 июня

23:55 Monatik запустил в сети танцевальный челлендж
23:24 Андре Тан поблагодарил женщин-медиков и подарил им платья
23:05 В Аргентине пастор превратил церковь в «бар» в знак протеста против карантина
22:56 В Одесской области в результате взрыва гранаты пострадали 5 человек
22:38 Таинственно пропавшую гитару Принса продадут на аукционе
22:30 Александр Рыбак пригласил фанатов принять участие в съемках клипа
22:07 Солист Muse Мэттью Беллами и его жена Элль Эванс стали родителями
21:40 Volkswagen и Ford договорились о совместном выпуске электромобилей
21:32 «All Black Lives Matter»: на дороге Голливудского бульвара появилась огромная надпись
21:08 В Индии древнее озеро за несколько дней стало розовым

При действующей власти в Украину возвращаются соратники Януковича, – Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил, что при действующей власти в Украину возвращаются соратники Виктора Януковича.

Понедельник, 15 июня 2020, 15:57

Об этом он заявил под стенами Киевского апелляционного суда, где проходит заседание по делу о государственной измене Януковича.

“Сегодня здесь решается дальнейшая судьба нашего государства, и каждый должен приложить максимум усилий для того, чтобы защитить будущее Украины. Вы слышали в этом зале, что “пятая колонна”, соратники Януковича пытаются оправдать клику Януковича, которая сдала Украину России. Какие еще доказательства нужны, когда эти преступники написали письмо вопреки Конституции и законодательству Украины и пригласили оккупантов в Украину? Это доказано и не опровергнуто никем”, – напомнил Порошенко о событиях зимы 2014 года.

Пятый президент подчеркнул, что цель Януковича и его приспешников – переложить ответственность со страны-агрессора на украинцев.

“К сожалению, я вынужден это констатировать, что при действующей власти в Украину эти приспешники начали возвращаться. И не просто возвращаться, используя и чувствуя собственную безнаказанность, – но и прорвались в ряды действующей власти”, – отметил Порошенко.

“Они называют события 2014 года и Революции Достоинства мятежом, захватом власти. Они избегают слова “агрессия”. Они избегают называть того, кто должен нести ответственность за эту агрессию. И назначали в руководство высших правоохранительных органов государства адвокатов Януковича. В Офисе Президента находятся адвокаты Ефремова, которые координируют работу правоохранительных органов и судов по преследованию не тех, кто убивал украинцев, не тех, кто работал на Россию. А по преследованию добровольцев, волонтеров, преследованию Маруси Зверобой и Софии Федины, Татьяны Черновол и Стерненка, преследованию добровольцев, которые проходили по делу Шеремета”, – отметил Порошенко.

Напомним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно объявил приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президента приговорили к 13 годам тюрьмы.

Согласно приговору, суд признал доказанной вину Януковича по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. По первому пункту обвинения в госизмене в форме “предоставления иностранному государству, а именно России, помощи в подрывной деятельности против Украины”.

При этом обвинение по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) суд признал недоказанным.

  • 4 мая 2020 Печерский суд Киева заочно взял под стражу президента-беглеца Виктора Януковича по делу об узурпации власти.
Теги: Виктор Янукович, Петр Порошенко

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться