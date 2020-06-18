Если ситуация с коронавирусом COVID-19 будет развиваться в Украине по худшему сценарию, то в некоторых областях уже с 22 июня могли бы ввести жесткий карантин.

Об этом рассказал сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Так, он проинформировал, что при адаптивном карантине есть четыре варианта развития событий (4 сценария):

• “черный” сценарий (сезонность отсутствует, то есть случаи заболевания фиксируются в течение всего года), при котором к концу 2020 года может быть примерно 7 тысяч умерших;

• “желтый” сценарий (умеренная сезонность) – примерно 4 тысячи умерших к концу года;

• “желто-зеленый” сценарий (сезонность выше средней) – 2500 умерших;

• “зеленый” сценарий (сильная сезонность, при которой, например, летом не фиксируются случаи заболевания) – 1000 умерших к концу года.

Ляшко уточнил, что согласно “черному сценарию” (наихудшему) в некоторых регионах могли бы ужесточить карантин уже с 22 июня.

“График показывает, при каком сценарии и как будет внедряться адаптивный карантин на территории нашей страны. Мы не говорим, что уже через две недели мы будем закрывать страну на карантин. Этот график показывает, что если мы движемся без сезонности, в некоторых областях нашей страны жесткий карантин уже может быть введен с 22 июня. Динамика роста (случаев заболевания, – ред.) может это показать”, – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что также существует высокая вероятность, что Украина сможет пройти лето без карантина.

“Если будем двигаться по “желто-зеленому” сценарию, вероятность того, что лето мы можем пройти без карантина, также достаточно высока. Мы можем 3-4 месяца прожить без карантина. Главное сейчас правильно придерживаться противоэпидемических норм и мягко выходить из карантина. Если этого не делать, мы можем запускать уже определенные области в карантин, в том числе и жесткий карантин”, – объяснил главный санврач.

По словам Ляшко, ситуация в Украине сейчас развивается по сценарию умеренной сезонности (“желтому сценарию”). Но если все предписания карантина будут соблюдаться, есть шанс перейти к “желто-зеленому” сценарию.

(На видео – с 16:25)